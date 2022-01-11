В Москве фиксируется значительное количество заболевших "омикроном", об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация может ухудшиться в ближайшие десять дней.

Собянин допустил ухудшение ситуации с "омикроном" в Москве через 10 дней. Видео © LIFE

"В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном". В течение семи-десяти дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы столкнёмся с худшей ситуацией, чем в предыдущие волны", — отметил градоначальник.