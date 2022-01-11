Собянин допустил ухудшение ситуации с "омикроном" в Москве через 10 дней
При этом, по его словам, праздничные дни в столице прошли спокойно, критического роста заболеваемости ковидом не наблюдалось.
© Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
В Москве фиксируется значительное количество заболевших "омикроном", об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация может ухудшиться в ближайшие десять дней.
Собянин допустил ухудшение ситуации с "омикроном" в Москве через 10 дней. Видео © LIFE
"В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном". В течение семи-десяти дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы столкнёмся с худшей ситуацией, чем в предыдущие волны", — отметил градоначальник.
При этом, по его словам, праздничные дни в Москве прошли спокойно, критического роста заболеваемости ковидом не наблюдалось, в сутки госпитализировали по 600–750 человек.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
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