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ВОЗ: Больше половины жителей Европы заразятся "омикроном" в ближайшие недели

Новый вариант коронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

11 января, 11:13

© Pixabay

Более 50% населения Европы заразятся штаммом коронавируса "омикрон" в ближайшие шесть–восемь недель. Такой прогноз Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете озвучил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

По его данным, уже 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания новым вариантом вируса, он быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будет инфицировано "омикроном" в ближайшие шесть–восемь недель",цитирует РИА "Новости" Клюге.

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Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Из-за этого штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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