ВОЗ: Больше половины жителей Европы заразятся "омикроном" в ближайшие недели

Более 50% населения Европы заразятся штаммом коронавируса "омикрон" в ближайшие шесть–восемь недель. Такой прогноз Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете озвучил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

По его данным, уже 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания новым вариантом вируса, он быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.