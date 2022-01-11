НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с коронавирусом

По словам знаменитости, завтра ей сделают контрольную компьютерную томографию, о дальнейших действиях она пока не знает, но надеется на скорое возвращение домой.

11 января, 10:31
<p>Телеведущая Кира Прошутинская. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ET5j2a79Qfs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия 1</a>.</p>

Телеведущая Кира Прошутинская. Кадр из видео © YouTube / Россия 1.

Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с коронавирусом, сейчас она находится в городской клинической больнице № 52. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"Я в 52-й больнице. Ковид. Завтра будет контрольная компьютерная томография, а дальше — не знаю как. Если всё будет более-менее, наверное, я всё-таки поеду домой", — сообщила Прошутинская.

Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии

Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии

Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, артист был госпитализирован с пневмонией ещё 5 января.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1