Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с коронавирусом
По словам знаменитости, завтра ей сделают контрольную компьютерную томографию, о дальнейших действиях она пока не знает, но надеется на скорое возвращение домой.
Телеведущая Кира Прошутинская. Кадр из видео © YouTube / Россия 1.
Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с коронавирусом, сейчас она находится в городской клинической больнице № 52. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.
"Я в 52-й больнице. Ковид. Завтра будет контрольная компьютерная томография, а дальше — не знаю как. Если всё будет более-менее, наверное, я всё-таки поеду домой", — сообщила Прошутинская.
Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат. По его словам, артист был госпитализирован с пневмонией ещё 5 января.
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