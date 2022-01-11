Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали с коронавирусом, сейчас она находится в городской клинической больнице № 52. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

"Я в 52-й больнице. Ковид. Завтра будет контрольная компьютерная томография, а дальше — не знаю как. Если всё будет более-менее, наверное, я всё-таки поеду домой", — сообщила Прошутинская.