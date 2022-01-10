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Сын подтвердил госпитализацию Куравлёва и рассказал об отрицательных тестах отца на ковид

Василий отметил, что у врачей есть основания надеяться на выздоровление звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".

10 января, 17:40

Актёр Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв доставлен в больницу в Коммунарке с пневмонией, но тесты на коронавирус у него отрицательные. Информацию о госпитализации актёра подтвердил его сын Василий.

"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", уточнил он в беседе с ТАСС.

По его словам, отец был госпитализирован 5 января и находится в 4-й реанимации. На протяжении нескольких дней звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная" остаётся в тяжёлом состоянии.

Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом

Леонид Куравлёв в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию с ковидом

Ранее сегодня стало известно, что актриса Елена Проклова находится в реанимации в одной из столичных больниц. Она подтвердила госпитализацию, но свой диагноз раскрывать не стала. При этом, по данным СМИ, она оказалась в больнице после инсульта.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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