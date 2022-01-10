Эвакуированные из Алма-Аты россияне рассказали о стрельбе в городе и сожжённых остановках

Звуки стрельбы и сожжённые автобусные остановки — эвакуированные из Алма-Аты россияне делятся впечатлениями последних дней и признаются, что было страшно. При этом они отмечают, что ситуация с приходом миротворческих сил начала стабилизироваться, сообщает SHOT .

"Ещё пару дней назад стреляли даже в самых спокойных районах, а сейчас всё хорошо. Кажется, что ситуация налаживается", — уточнила очевидица. Она рассказала, что в аэропорт Алма-Аты их проводила вооружённая охрана, здание оцеплено. По её словам, никаких проблем и задержек с оформлением на рейс до Москвы не было.