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Эвакуированные из Алма-Аты россияне рассказали о стрельбе в городе и сожжённых остановках

Борт ВКС России доставил сегодня в Москву ещё 146 наших соотечественников, а также иностранных дипломатов.

10 января, 17:26

Прилетевшие из Алма-Аты россияне делятся впечатлениями © SHOT

Прилетевшие из Алма-Аты россияне делятся впечатлениями © SHOT

Звуки стрельбы и сожжённые автобусные остановки — эвакуированные из Алма-Аты россияне делятся впечатлениями последних дней и признаются, что было страшно. При этом они отмечают, что ситуация с приходом миротворческих сил начала стабилизироваться, сообщает SHOT.

"Ещё пару дней назад стреляли даже в самых спокойных районах, а сейчас всё хорошо. Кажется, что ситуация налаживается", — уточнила очевидица. Она рассказала, что в аэропорт Алма-Аты их проводила вооружённая охрана, здание оцеплено. По её словам, никаких проблем и задержек с оформлением на рейс до Москвы не было.

Напомним, борт ВКС России доставил сегодня из Алма-Аты в Москву ещё 146 россиян, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями. А ранее из Казахстана были эвакуированы 325 граждан РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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