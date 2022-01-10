Рябков — о судьбе гарантий по безопасности: Ситуация не безнадёжна

Российская сторона не считает безнадёжной ситуацию на переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по итогам российско-американских консультаций, которые завершились сегодня в Женеве.

"Я не считаю ситуацию безнадёжной. Думаю, что полезность проведённых в Женеве бесед главным образом и состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше как бы незримо присутствовали, существовали, но вроде как за кадром. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не заниматься, а сейчас вещи названы своими именами, и это само по себе производит оздоравливающий эффект на наши отношения с Западом", — отметил он, добавив, что продолжение диалога России с США и НАТО по гарантиям безопасности не должно откладываться и затягиваться на месяцы и годы.

Рябков подчеркнул, что Россия на переговорах по гарантиям безопасности с натовской группой стран заняла жёсткую позицию, но не выдвигала ультиматумов.

"Правы те, кто говорит, что Россия заняла позицию подчёркнуто жёсткую, но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов", — указал представитель российской делегации.

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.