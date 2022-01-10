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Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова ни разу не появилась на зимней сессии

Неизвестно, планирует ли девочка и дальше обучаться на факультете психологии. По словам работников вуза, попытки связаться с ней или её представителями не увенчались успехом.

10 января, 17:18
<p>Фото © Предоставлено Лайфу</p>

Фото © Предоставлено Лайфу

Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, являющаяся студенткой психфака МГУ, с прошлого года не появлялась на зачётах и экзаменах. Институт не может связаться ни с ней, ни с её родителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

"С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А.Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время — на сдаче зачётов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачётах", — сообщили на факультете.

Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ выступил с открытым письмом о травле дочери

Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ выступил с открытым письмом о травле дочери

Сотрудникам университета также неизвестно, планирует ли девочка и дальше обучаться на факультете психологии МГУ. По их словам, попытки связаться с Алисой или её представителями не увенчались успехом. Там также отметили, что вуз готов организовать для неё индивидуальный учебный план в случае успешной сдачи сессии.

Ранее Лайф рассказывал, что отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой МГУ прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери заниженной, а отношение педагогов предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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