Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова ни разу не появилась на зимней сессии

Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, являющаяся студенткой психфака МГУ, с прошлого года не появлялась на зачётах и экзаменах. Институт не может связаться ни с ней, ни с её родителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

"С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А.Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время — на сдаче зачётов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачётах", — сообщили на факультете.

Сотрудникам университета также неизвестно, планирует ли девочка и дальше обучаться на факультете психологии МГУ. По их словам, попытки связаться с Алисой или её представителями не увенчались успехом. Там также отметили, что вуз готов организовать для неё индивидуальный учебный план в случае успешной сдачи сессии.