Россия и США на встрече в Женеве заявили, что ядерная война никогда не должна быть начата
Стороны пришли к единому мнению о том, что такой конфликт не может быть выигран.
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Делегации США и России на встрече в Женеве подтвердили, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман после окончания переговоров по гарантиям безопасности с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
"США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата", — сказала Шерман на телефонном брифинге из Женевы.
В понедельник в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Они продолжались более семи часов. Встреча проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН. Также накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков провёл в Женеве встречу с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. Он отметил, что первая дискуссия между Россией и США прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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