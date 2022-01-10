Россия и США на встрече в Женеве заявили, что ядерная война никогда не должна быть начата

Делегации США и России на встрече в Женеве подтвердили, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман после окончания переговоров по гарантиям безопасности с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

"США и Россия согласны, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть начата", — сказала Шерман на телефонном брифинге из Женевы.