НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рябков заверил на переговорах с США, что у России нет намерений "нападать" на Украину

Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах нашей национальной территории.

10 января, 17:02
<p>Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Denis Balibouse / Pool via AP</p>

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Denis Balibouse / Pool via AP

Замглавы МИД Рябков заявил о том, что на переговорах с США Россия в очередной раз объяснила об отсутствии планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войсковых сил осуществляются в пределах нашей национальной территории <…> Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в связи с этим", — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

Сами переговоры с США по гарантиям безопасности Рябков назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.

Рябков — о переговорах с США по гарантиям безопасности: Разговор был сложным, долгим

Рябков — о переговорах с США по гарантиям безопасности: Разговор был сложным, долгим

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1