Рябков заверил на переговорах с США, что у России нет намерений "нападать" на Украину
Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах нашей национальной территории.
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Denis Balibouse / Pool via AP
Замглавы МИД Рябков заявил о том, что на переговорах с США Россия в очередной раз объяснила об отсутствии планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария.
"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войсковых сил осуществляются в пределах нашей национальной территории <…> Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в связи с этим", — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.
Сами переговоры с США по гарантиям безопасности Рябков назвал сложными и профессиональными, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.
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