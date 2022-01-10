Рябков заверил на переговорах с США, что у России нет намерений "нападать" на Украину

Замглавы МИД Рябков заявил о том, что на переговорах с США Россия в очередной раз объяснила об отсутствии планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария.

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войсковых сил осуществляются в пределах нашей национальной территории <…> Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в связи с этим", — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.