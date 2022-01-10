Рябков: Россия попыталась объяснить США, почему игра с огнём не в их интересах
Российская сторона на переговорах в Женеве призвала представителей Запада к радикальным изменениями "самой канвы" двусторонних отношений.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибыл на переговоры России и США по гарантиям безопасности. Фото © ТАСС / DENIS BALIBOUSE / POOL
Российская делегация на переговорах в Женеве постаралась объяснить первому заместителю госсекретаря США Венди Шерман, почему игра с огнём со стороны Вашингтона больше недопустима. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедших консультаций.
"Мы приехали в Женеву для того, чтобы это всё не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнём не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений," — указал он.
Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.
Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться
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