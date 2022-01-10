Рябков: Россия попыталась объяснить США, почему игра с огнём не в их интересах

Российская делегация на переговорах в Женеве постаралась объяснить первому заместителю госсекретаря США Венди Шерман, почему игра с огнём со стороны Вашингтона больше недопустима. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедших консультаций.

"Мы приехали в Женеву для того, чтобы это всё не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия для того, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнём не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений," — указал он.

Как ранее сообщал Лайф, консультации проходили сегодня в Женеве и завершились спустя семь с половиной часов. Рябков уже охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.