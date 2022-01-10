Момент падения тяжёлого мешка в сантиметре от коляски с ребёнком в Петербурге попал на видео

Сброшенный с многоэтажки мешок со строительной смесью едва не убил ребёнка в коляске. Видео © VK / "Новости Ленинградской области"

В Санкт-Петербурге сброшенный из окна многоэтажки мешок строительной смеси чуть не упал на коляску с младенцем. Случившееся записали камеры видеонаблюдения, а позже ролик появился в Сети.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", инцидент произошёл во дворе на Среднерогатской улице. Судя по кадрам, родители гуляли с малышом в коляске возле подъезда, как совершенно внезапно сверху упал мешок со строительной смесью, едва не задев ребёнка. Он приземлился буквально в сантиметре от шокированной семьи. Испуганная пара сразу отошла назад, после чего вызвала на место происшествия полицию. Теперь правоохранители выяснят, кто таким способом решил избавиться от мусора.