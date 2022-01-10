В Чите родители арестованного за разбой подростка сбежали из зала суда с сумкой следователя

Родители обвиняемого сбежали из суда с сумкой следователя © SHOT

В Чите родители арестованного за разбой подростка решили спасти его совершенно простым способом. Прямо в зале суда они схватили сумку следователя, где лежали материалы уголовного дела, и бросились наутёк. Вот только дальше выхода из здания им убежать не удалось.

Видео неудавшейся кражи публикует SHOT. Теперь 42-летняя Фаргана и 45-летний Ялычин Гусейновы сами станут фигурантами уголовного дела. А их 17-летнему сыну избежать наказания не удастся. По данным следствия, Самир вымогал у своей бывшей возлюбленной деньги, угрожая травматическим оружием.