Синолог Маслов рассказал об исторической ценности рухнувшей части Великой Китайской стены

Обрушившийся из-за землетрясения участок Великой Китайской стены в провинции Цинхай имеет историческое значение. При этом он не является частью древней стены. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По словам эксперта, то, что сегодня называется Великой Китайской стеной, — это не древняя стена. Согласно источникам, она была построена во II веке до н.э. и именно она до наших дней не сохранилась. Та стена была построена из глины и камней и практически размыта и разрушена. Её небольшие куски можно увидеть недалеко от новой стены. А ту стену, которую сейчас показывают иностранцам, построили в династии Мин в XIV–XV веках. Причём она имела символическое значение, а не защитное.

"В этом плане эта стена также серьёзно разрушалась, и в 80-е годы ХХ века она была полностью обновлена, и обновления велись до сих пор. До сих пор ведутся споры: то, что сегодня видят иностранцы, — это всё-таки новодел или действительно остатки старой стены", — отметил синолог.

По его словам, обрушившийся участок Великой Китайской стены мало реставрировали, потому что он не пользуется особой популярностью среди туристов. В последний раз ремонтные работы велись там в 2006 году. Участок, обрушившийся в провинции Цинхай, находится вдалеке от туристических троп и несёт скорее историческую ценность с точки зрения археологии.

"Обрушилось не так много, всего лишь два метра Великой стены, и округ Шаньдань, где находится эта стена, он абсолютно не туристичен. Считается, что небольшой кусочек обрушился в Ганьсу, там же, недалеко, они примыкают друг к другу. Он тоже не туристичен, то есть туризм не пострадает", — сказал эксперт.

Он считает, что в ближайшее время участки довольно быстро восстановят. При этом он добавил, что до сих пор непонятно, обрушилась стена в привычном плане либо же внешняя отделка.