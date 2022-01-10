Из главной новогодней ёлки Петербурга вновь сделают сувенирные часы

Новогодней ёлке на Дворцовой площади в Петербурге подарят вторую жизнь — ствол дерева пустят на производство сувенирных часов. Их раздадут социальным учреждениям Северной столицы, рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. К слову, в прошлом году главная ёлка Петербурга также была переработана на сувениры.

"Возможно, это будут детские учреждения Петербурга, но какие именно — мы ещё думаем. Акция состоится весной, поскольку дерево должно высохнуть и приобрести нормальную форму, из которой будут созданы заготовки", — цитирует Чистякова газета "Петербургский дневник".

Впрочем, у жителей города ещё достаточно времени, чтобы полюбоваться лесной красавицей. Ёлку должны демонтировать только 15 января. Но, по словам Чистякова, этот срок могут сдвинуть до конца месяца, если горожане обратятся к губернатору с такой просьбой.