Из главной новогодней ёлки Петербурга вновь сделают сувенирные часы
Для этого ствол дерева должен высохнуть и приобрести хорошую и крепкую форму — произойдёт это не раньше весны.
Новогодней ёлке на Дворцовой площади в Петербурге подарят вторую жизнь — ствол дерева пустят на производство сувенирных часов. Их раздадут социальным учреждениям Северной столицы, рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. К слову, в прошлом году главная ёлка Петербурга также была переработана на сувениры.
"Возможно, это будут детские учреждения Петербурга, но какие именно — мы ещё думаем. Акция состоится весной, поскольку дерево должно высохнуть и приобрести нормальную форму, из которой будут созданы заготовки", — цитирует Чистякова газета "Петербургский дневник".
Впрочем, у жителей города ещё достаточно времени, чтобы полюбоваться лесной красавицей. Ёлку должны демонтировать только 15 января. Но, по словам Чистякова, этот срок могут сдвинуть до конца месяца, если горожане обратятся к губернатору с такой просьбой.
Ранее Лайф писал, что жители казахстанского Тараза устроили фотосессию на фоне объятой пламенем новогодней ёлки. Инцидент произошёл, когда на площади скопилось много людей. Некоторые из них улыбались и, похоже, совсем не расстроились из-за пожара.
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