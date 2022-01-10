МИД Украины распространил первый официальный комментарий по ситуации в Казахстане. Так, в Киеве осудили насилие, вспыхнувшее в казахстанских городах и приведшее к многочисленным жертвам, и "приняли во внимание" миротворческую миссию ОДКБ.

"Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", — говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что "приняли во внимание развёртывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана".