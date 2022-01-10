МИД Украины распространил первый официальный комментарий по ситуации в Казахстане
В Киеве призвали принять максимальные меры для предотвращения дальнейшего насилия и гарантировать соблюдение прав человека.
Министерство иностранных дел Украины. Фото © Getty Images / SOPA Images / LightRocket / Igor Golovniov
МИД Украины распространил первый официальный комментарий по ситуации в Казахстане. Так, в Киеве осудили насилие, вспыхнувшее в казахстанских городах и приведшее к многочисленным жертвам, и "приняли во внимание" миротворческую миссию ОДКБ.
"Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", — говорится в сообщении ведомства.
Там также подчеркнули, что "приняли во внимание развёртывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана".
МИД заявил, что держит на особом контроле ситуацию с украинскими гражданами в Казахстане, им будут оказывать содействие в возвращении на родину. Украинцам рекомендуют оставаться в местах временного проживания и держать связь с посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Число погибших до сих пор точно не установлено.
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