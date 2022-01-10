Третий подряд матч "Зенита" в баскетбольной Евролиге перенесли из-за коронавируса

Евролига перенесла матч 21-го тура регулярного чемпионата между греческим "Олимпиакосом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча должна была состояться в четверг, 13 января, на Стадионе мира и дружбы в Пирее.

В "Зените" произошла вспышка коронавируса. Российский клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.

На данный момент Евролига перенесла уже три матча с участием "Зенита". Ранее не были проведены встречи с итальянским "Миланом" и французским АСВЕЛом.