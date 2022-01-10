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Третий подряд матч "Зенита" в баскетбольной Евролиге перенесли из-за коронавируса

В турнирной таблице регулярного чемпионата петербургский клуб занимает четвёртое место.

10 января, 12:47
<p>Фото © БК "Зенит"</p>

Фото © БК "Зенит"

Евролига перенесла матч 21-го тура регулярного чемпионата между греческим "Олимпиакосом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча должна была состояться в четверг, 13 января, на Стадионе мира и дружбы в Пирее.

В "Зените" произошла вспышка коронавируса. Российский клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.

В баскетбольной Евролиге из-за коронавируса перенесли второй подряд матч ЦСКА

В баскетбольной Евролиге из-за коронавируса перенесли второй подряд матч ЦСКА

На данный момент Евролига перенесла уже три матча с участием "Зенита". Ранее не были проведены встречи с итальянским "Миланом" и французским АСВЕЛом.

В текущем регулярном чемпионате Евролиги "Зенит" занимает четвёртое место, одержав 12 побед в 18 матчах. Его опережают только испанские "Барселона" и "Реал", а также "Олимпиакос".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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