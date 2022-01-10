Пассажирка — о выкатившемся за ВПП самолёте в Белгороде: Сильно затрясло, и мы в поле

Очевидица рассказала, как самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода. Кадр из видео © LIFE

Пассажирка, летевшая в самолёте из Москвы, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода, рассказала Лайфу об обстановке на борту во время инцидента. По её мнению, виной всему исключительно погодные условия.

"Мы летели, всё было хорошо, был сильный туман единственное. Мы долго летели над посадочной полосой. Когда уже приземлились, это было тяжело, грузно, и не все люди поняли, что произошло. В конце уже самой остановки сильно затрясло, и уже когда мы посмотрели в окно, мы поняли, что мы в поле", — сказала в беседе с Лайфом Алина Богатикова.

По словам девушки, стюардессы сказали, что всё хорошо, и попросили пассажиров вести себя спокойно. Она отметила, что в салоне была абсолютная тишина и никто не паниковал. После этого к самолёту подъехали пожарные машины, МЧС, а также начали подгонять трап.

"Пилоты молодцы, справились с задачей, посадили самолёт. Нет пострадавших, это самое главное. Я считаю, что в этой ситуации виноватых нет, это исключительно погодные условия", — заключила собеседница Лайфа.