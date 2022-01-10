Стоимость российского газа для Молдавии выросла до $647

Цена российского газа для Молдавии в январе выросла до 647 долларов за одну тысячу кубометров, рассказал руководитель газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Закупочная цена газа в январе выросла с 550 долларов до 647 долларов за тысячу кубометров", — приводит слова Чебана ТАСС.

Как уточняется, подорожание связано с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах. По словам главы компании, "Молдовагаз" приложит все усилия, чтобы своевременно и в полном объёме оплатить текущие поставки голубого топлива и, как следствие, гарантировать их бесперебойность.