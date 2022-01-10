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Стоимость российского газа для Молдавии выросла до $647

Ранее закупочная цена составляла 550 долларов за тысячу кубометров.

10 января, 12:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Цена российского газа для Молдавии в январе выросла до 647 долларов за одну тысячу кубометров, рассказал руководитель газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Закупочная цена газа в январе выросла с 550 долларов до 647 долларов за тысячу кубометров", — приводит слова Чебана ТАСС.

Как уточняется, подорожание связано с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах. По словам главы компании, "Молдовагаз" приложит все усилия, чтобы своевременно и в полном объёме оплатить текущие поставки голубого топлива и, как следствие, гарантировать их бесперебойность.

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Ранее "Молдовагаз" оплатила "Газпрому" потреблённое в первой половине декабря топливо. Компания обратилась к своим потребителям и поблагодарила их за своевременную оплату услуг.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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