Адвокат вдовы Картрайта: Следствие по делу завершено

Следствие по делу об убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), в котором обвиняется его жена, окончено. Эту информацию Лайфу подтвердил адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы ответчицы Марины Кохал. По его словам, сейчас стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.

"Окончены следственные действия, то есть следствие сказало: "Всё, мы закончили", переводя на русский язык. Нам предоставили материалы для ознакомления, по своей сущности, они достаточно объёмные, хотя самих томов не много. Мы находимся на этапе ознакомления, читаем то, что ранее не видели. Следствие собирается передавать дело в суд", — резюмировал собеседник Лайфа.

Лукьянов добавил, что следствие, на его взгляд, осталось на позиции "абсолютно ошибочной и абсурдной". Он убеждён, что материалы дела опровергают вину его подзащитной в гибели рэпера Картрайта. Адвокату предстоит убедить в этом и суд.