Адвокат вдовы Картрайта: Следствие по делу завершено
Как заявил в беседе с Лайфом Сергей Лукьянов, материалы дела, которые были переданы сторонам для ознакомления, опровергают вину его подзащитной в гибели рэп-исполнителя.
Фото © VK / Энди Картрайт
Следствие по делу об убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), в котором обвиняется его жена, окончено. Эту информацию Лайфу подтвердил адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы ответчицы Марины Кохал. По его словам, сейчас стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.
"Окончены следственные действия, то есть следствие сказало: "Всё, мы закончили", переводя на русский язык. Нам предоставили материалы для ознакомления, по своей сущности, они достаточно объёмные, хотя самих томов не много. Мы находимся на этапе ознакомления, читаем то, что ранее не видели. Следствие собирается передавать дело в суд", — резюмировал собеседник Лайфа.
Лукьянов добавил, что следствие, на его взгляд, осталось на позиции "абсолютно ошибочной и абсурдной". Он убеждён, что материалы дела опровергают вину его подзащитной в гибели рэпера Картрайта. Адвокату предстоит убедить в этом и суд.
"Но суд будет не зимой, это точно, нам ещё нужно время ознакомиться", — добавил защитник Кохал.
Напомним, что тело Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
27 октября появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест. Позже дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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