"Сибирь" упустила победу над "Амуром" в основное время, но выиграла в серии буллитов

Новосибирская "Сибирь" на выезде победила хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.

После двух периодов "Сибирь" уверенно вела в счёте благодаря голам Александра Шарова и Олега Ли. В третьей двадцатиминутке хозяева восстановили равенство на табло. При этом шайба Радана Ленца влетела в ворота гостей за 23 секунды до сирены. В серии буллитов автором решающего броска стал американский форвард "Сибири" Ник Шор.