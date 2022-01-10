"Сибирь" упустила победу над "Амуром" в основное время, но выиграла в серии буллитов
В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ новосибирский клуб занимает шестое место.
Фото © ХК "Сибирь"
Новосибирская "Сибирь" на выезде победила хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.
После двух периодов "Сибирь" уверенно вела в счёте благодаря голам Александра Шарова и Олега Ли. В третьей двадцатиминутке хозяева восстановили равенство на табло. При этом шайба Радана Ленца влетела в ворота гостей за 23 секунды до сирены. В серии буллитов автором решающего броска стал американский форвард "Сибири" Ник Шор.
Новосибирский клуб набрал 57 очков, оставшись на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с 46 баллами идёт на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" – "Сибирь" — 2:3 (по буллитам)
Шайбы: Шаров 17' (0:1), Ли 34' (0:2), Педан 45' (1:2), Ленц 60' (2:1)
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