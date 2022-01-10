НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сибирь" упустила победу над "Амуром" в основное время, но выиграла в серии буллитов

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ новосибирский клуб занимает шестое место.

10 января, 11:55
<p>Фото © ХК "Сибирь"</p>

Фото © ХК "Сибирь"

Новосибирская "Сибирь" на выезде победила хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу гостей.

После двух периодов "Сибирь" уверенно вела в счёте благодаря голам Александра Шарова и Олега Ли. В третьей двадцатиминутке хозяева восстановили равенство на табло. При этом шайба Радана Ленца влетела в ворота гостей за 23 секунды до сирены. В серии буллитов автором решающего броска стал американский форвард "Сибири" Ник Шор.

КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса в командах

КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса в командах

Новосибирский клуб набрал 57 очков, оставшись на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с 46 баллами идёт на девятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" – "Сибирь" — 2:3 (по буллитам)

Шайбы: Шаров 17' (0:1), Ли 34' (0:2), Педан 45' (1:2), Ленц 60' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1