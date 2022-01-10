Обезьянка произвела стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Видео © Twitter / Anaheim Ducks

Необычная церемония вбрасывания шайбы состоялась перед началом матча "Анахайм Дакс" — "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Всё дело в том, что произвела его обезьянка.

К слову, животное является маскотом местной бейсбольной команды — "Лос-Анджелес Эйнджелс", — которая тоже базируется в Анахайме. Церемонию зрители встретили овациями, а сама обезьянка прекрасно справилась с возложенной на неё ролью.