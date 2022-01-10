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Неожиданное начало: Обезьянка произвела стартовое вбрасывание перед матчем НХЛ

Сама встреча завершилась лишь после серии буллитов, а отличиться по ходу игры сумел представитель нашей страны.

10 января, 11:41

Обезьянка произвела стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Видео © Twitter / Anaheim Ducks

Необычная церемония вбрасывания шайбы состоялась перед началом матча "Анахайм Дакс" — "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Всё дело в том, что произвела его обезьянка.

К слову, животное является маскотом местной бейсбольной команды — "Лос-Анджелес Эйнджелс", — которая тоже базируется в Анахайме. Церемонию зрители встретили овациями, а сама обезьянка прекрасно справилась с возложенной на неё ролью.

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Добавим, что матч завершился победой "Анахайма" со счётом 4:3 после серии буллитов. Одну из шайб за "Детройт" забил россиянин Владислав Наместников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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