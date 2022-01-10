ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" намерены подписать полузащитника Уткина

Московские ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" заинтересованы в подписании полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина, который на правах аренды выступает за "Ахмат". Об этом заявил журналист Нобель Арустамян.

"После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьёз рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьёз рассматривают Уткина, "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", — заявил Арустамян.

По данным журналиста, сам игрок оценивается в три–пять миллионов евро, однако "Краснодар" за трансфер может захотеть получить гораздо больше из-за мощно проведённой первой части сезона.