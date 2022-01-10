ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" намерены подписать полузащитника Уткина
В этом сезоне он выступает за грозненский "Ахмат", в составе которого провёл 17 матчей и забил шесть мячей.
Фото © РФК "Ахмат"
Московские ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" заинтересованы в подписании полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина, который на правах аренды выступает за "Ахмат". Об этом заявил журналист Нобель Арустамян.
"После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьёз рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьёз рассматривают Уткина, "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", — заявил Арустамян.
По данным журналиста, сам игрок оценивается в три–пять миллионов евро, однако "Краснодар" за трансфер может захотеть получить гораздо больше из-за мощно проведённой первой части сезона.
Добавим, что за "Ахмат" Уткин в нынешнем сезоне РПЛ провёл 17 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал один результативный пас.
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