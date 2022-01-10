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В КХЛ назвали лучших хоккеистов недели

В список вошли представители омского "Авангарда", хабаровского "Амура", магнитогорского "Металлурга" и владивостокского "Адмирала".

10 января, 11:12
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков 17-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. На прошлой неделе он одержал две победы в трёх матчах, отразив 95,18% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Руслан Педан из хабаровского "Амура". На его счету две шайбы и две результативные передачи.

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Среди нападающих лучшим признали представителя магнитогорского "Металлурга" Никиту Коростелёва. Россиянин набрал пять очков (три гола и два паса). Добавим, что лучшим новичком недели стал форвард владивостокского "Адмирала" Даниил Гутик.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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