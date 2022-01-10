В КХЛ назвали лучших хоккеистов недели

КХЛ объявила лучших игроков 17-й недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь омского "Авангарда" Шимон Грубец. На прошлой неделе он одержал две победы в трёх матчах, отразив 95,18% бросков соперников.

Лучшим защитником был назван Руслан Педан из хабаровского "Амура". На его счету две шайбы и две результативные передачи.