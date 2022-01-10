КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса в командах

Руководство КХЛ не будет останавливать розыгрыш регулярного чемпионата из-за коронавируса в ряде клубов лиги. Решение было принято в ходе оперативного совещания, сообщает пресс-служба КХЛ.

В опубликованном релизе отмечается, что лига будет оперативно реагировать на выявление новых случаев коронавируса в командах и отправлять коллективы на карантин. При этом клубы со стабильной ситуацией будут продолжать выступления. 11 января КХЛ проведёт совещание с командами лиги, на котором обсудит сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.