КХЛ не будет приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса в командах
Из-за целого ряда заболевших свои матчи не проводят столичный ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", рижское "Динамо" и "Автомобилист" из Екатеринбурга.
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Руководство КХЛ не будет останавливать розыгрыш регулярного чемпионата из-за коронавируса в ряде клубов лиги. Решение было принято в ходе оперативного совещания, сообщает пресс-служба КХЛ.
В опубликованном релизе отмечается, что лига будет оперативно реагировать на выявление новых случаев коронавируса в командах и отправлять коллективы на карантин. При этом клубы со стабильной ситуацией будут продолжать выступления. 11 января КХЛ проведёт совещание с командами лиги, на котором обсудит сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА, рижского "Динамо" и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышек коронавируса в командах.
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