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"Без возможности замены не уйдёт": В "Зените" назвали условие, при котором Азмун может покинуть клуб

В прошлом сезоне иранского форварда признали лучшим игроком чемпионата России.

10 января, 11:33
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть команду только в том случае, если ему будет найдена равноценная замена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем, по крайней мере, не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт", — заявил Медведев.

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"Ситуация не зависит от меня": Главный тренер "Лиона" надеется, что клуб купит форварда "Зенита" Азмуна

Соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. После этого иранский нападающий станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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