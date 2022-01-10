"Без возможности замены не уйдёт": В "Зените" назвали условие, при котором Азмун может покинуть клуб
В прошлом сезоне иранского форварда признали лучшим игроком чемпионата России.
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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть команду только в том случае, если ему будет найдена равноценная замена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем, по крайней мере, не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт", — заявил Медведев.
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Соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. После этого иранский нападающий станет свободным агентом.
В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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