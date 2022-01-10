Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть команду только в том случае, если ему будет найдена равноценная замена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем, по крайней мере, не ниже он в зимнее окно никуда не уйдёт", — заявил Медведев.

Соглашение Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года. После этого иранский нападающий станет свободным агентом.