ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 января 2022, 11:50

"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"

Тренер руководил «быками» с апреля прошлого года, а в начале января оставил должность.

Белорусский тренер Виктор Гончаренко в своём инстаграме рассказал о причинах увольнения из "Краснодара" и об отношении к команде.

"Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы! Отличная, не имеющая аналогов база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать", — написал Гончаренко.

Он также выразил мнение, что у него был прекрасный контакт с командой, а пятое место является хорошим плацдармом для того, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице.

Экс главного тренера "Норвича" назвали основным кандидатом на пост наставника "Краснодара"
Экс главного тренера "Норвича" назвали основным кандидатом на пост наставника "Краснодара"

Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

BannerImage

Фото © ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • Виктор Гончаренко
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar