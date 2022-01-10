"Параллельное движение без желания услышать друг друга": Гончаренко рассказал, почему ушёл из "Краснодара"
Тренер руководил «быками» с апреля прошлого года, а в начале января оставил должность.
Белорусский тренер Виктор Гончаренко в своём инстаграме рассказал о причинах увольнения из "Краснодара" и об отношении к команде.
"Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы! Отличная, не имеющая аналогов база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать", — написал Гончаренко.
Он также выразил мнение, что у него был прекрасный контакт с командой, а пятое место является хорошим плацдармом для того, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице.
Ранее Лайф сообщал, что "Краснодар" расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.
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