На Украине могут ввести талоны на продукты

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в стране рассматривается вероятность введения талонов на еду из-за подорожания продуктов. Об этом пишет местный портал Vesti.ua.

Устенко рассматривает различные способы снижения стоимости продуктов. По его словам, отмена или снижение НДС на продукты может привести к расходам в бюджете и помешать конкуренции между производителями и магазинами. В связи с этим есть вероятность, что решать проблему будут с помощью целевой поддержки малоимущих жителей страны.

"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США", — сказал Устенко.