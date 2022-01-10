На Украине могут ввести талоны на продукты
В стране сильно увеличились цены на продовольствие. При этом власти Незалежной рассматривают различные способы снижения их стоимости.
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в стране рассматривается вероятность введения талонов на еду из-за подорожания продуктов. Об этом пишет местный портал Vesti.ua.
Устенко рассматривает различные способы снижения стоимости продуктов. По его словам, отмена или снижение НДС на продукты может привести к расходам в бюджете и помешать конкуренции между производителями и магазинами. В связи с этим есть вероятность, что решать проблему будут с помощью целевой поддержки малоимущих жителей страны.
"Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США", — сказал Устенко.
Ранее Лайф писал, что мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей о грозящих городу веерных отключениях электроэнергии. Градоначальник также пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев и заявил о дальнейшем подорожании продуктов в стране.
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