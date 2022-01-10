Собаки оказались способны отличать родную речь от иностранной

Собаки способны не просто отличать речь от набора звуков, но и распознавать, когда человек говорит на своём родном языке, а когда на иностранном. К такому неожиданному выводу пришли исследователи с кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда, пишет Phys.org.

"Это исследование впервые показало, что нечеловеческий мозг может различать два языка, то есть способность узнавать закономерности языка присуща не только человеку", — сообщает издание.

В эксперименте участвовало 18 собак. Четвероногих помещали в специальный сканер мозга и включали отрывки из произведения "Маленький принц" то на испанском языке, то на венгерском. Собаки давали реакцию на знакомую им речь в зависимости от того, на каком языке с ними общался хозяин. Теперь учёным предстоит выяснить, есть ли подобные способности у других домашних животных, а также понять, как эти знания могут помочь в общении с хвостатыми друзьями человека.