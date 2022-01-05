5 домашних растений, которые могут убить вашего питомца, но об этом почему-то не говорят

Диффенбахия

Фото © Twitter / HappyModern_Ru

Приверженцы народной медицины утверждают, что диффенбахия может помочь справиться с аллергией. Вот только есть загвоздка — сок растения ядовит для человека и особенно для мелких животных. Стоит питомцу пожевать цветок, может случиться анафилактический шок. При этом нет никаких признаков, отпугивающих животных от растения — оно без запаха и без вкуса. Растение опасно и для собак.

Азалия

Фото © Wikipedia / Azalea

Очаровательное цветущее растение, но, как это часто бывает, красота обманчива. В цветке содержится вещество грейанотоксин, которое в зависимости от количества может вызвать рвоту, диарею, тремор или даже судороги. Также среди возможных последствий — слепота, нарушение сердечного ритма, боли в животе и депрессия. При лечении животное можно спасти, но, если его вовремя не отвезти к ветеринару, летальный исход неизбежен.

Герань

Фото © Twitter / prived_lochness

Одно из самых распространённых растений в российских квартирах. И, несмотря на популярность, мало кто знает, что цветок, особенно с ярко-красным цветением, опасен как для кошек, так и для собак. Симптомы отравления — рвота, раздражения на коже, потеря аппетита и даже депрессия. Если заметили хоть что-то из списка — срочно к ветеринару. Опасность в том, что животное не понимает, что это яд.

Олеандр

Фото © Twitter / behumanish

Олеандр — ядовитое растение, причём оно опасно и для людей тоже. В его соке содержатся сердечные гликозиды, некоторые из которых даже используют в медицине. Но, если там они спасают жизни, случайно откушенный собакой или кошкой листочек может, напротив, вызвать нарушение сердечного ритма и убить питомца.

Аспарагус

Фото © Twitter / Ef_Tolk

Сапогенин, содержащийся в листьях и стеблях растения, может вызвать серьёзный перечень расстройств: боль в животе, диарея, рвота. Если эти признаки не побудили хозяев изучить причину и избавиться от аспарагуса, на коже животного может появиться аллергический дерматит. А отравление некоторыми видами и вовсе может привести к смерти мелких животных.