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10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

Едва ли мех кошек и собак можно назвать ценным — в питомцах мы любим совсем другое. Но иногда у пушистиков появляются такие милые и уникальные пятна, что их хозяевам с Reddit остаётся лишь удивляться.

7 января, 08:45
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Фото © Reddit / MouthSpray, af0929

"Моя черепаха делает вид, что она кошка... Нашла у неё на лапе кошачий след"

Фото © Reddit / the_local_hobo

Фото © Reddit / the_local_hobo

"На спине у моего кота силуэт покемона Мью!"

Фото © Reddit / MouthSpray

Фото © Reddit / MouthSpray

"У этого котика на спине отпечаток лапки!"

Фото © Reddit / AsianSoap

Фото © Reddit / AsianSoap

"На затылке у моей собаки спрятался котейка!"

Фото © Reddit / IAmNotACrustyKrab

Фото © Reddit / IAmNotACrustyKrab

"У моей собаки на лапе... ещё одна лапа!"

Фото © Reddit / af0929

Фото © Reddit / af0929

"У моего пса-толстяка на спине изображение кота, причём хвост у них один на двоих"

Фото © Reddit / goodtwos

Фото © Reddit / goodtwos

"У нашего котика узор на шёрстке в виде сердечек!"

Фото © Reddit / TecnuiI

Фото © Reddit / TecnuiI

"У этого котейки из приюта самое милое на свете пятнышко в виде сердечка"

Фото © Reddit / CatGirl2016

Фото © Reddit / CatGirl2016

"Пятно на спине моего пса напоминает логотип Air Jordan"

Фото © Reddit / Sha489

Фото © Reddit / Sha489

"Пятно рядом с хвостом моей собаки — чей-то бюст. Осталось решить, чей именно"

Фото © Reddit / bossmonkey05

Фото © Reddit / bossmonkey05

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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