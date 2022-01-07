10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

Едва ли мех кошек и собак можно назвать ценным — в питомцах мы любим совсем другое. Но иногда у пушистиков появляются такие милые и уникальные пятна, что их хозяевам с Reddit остаётся лишь удивляться.