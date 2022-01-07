10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов
Едва ли мех кошек и собак можно назвать ценным — в питомцах мы любим совсем другое. Но иногда у пушистиков появляются такие милые и уникальные пятна, что их хозяевам с Reddit остаётся лишь удивляться.
Фото © Reddit / MouthSpray, af0929
"Моя черепаха делает вид, что она кошка... Нашла у неё на лапе кошачий след"
Фото © Reddit / the_local_hobo
"На спине у моего кота силуэт покемона Мью!"
Фото © Reddit / MouthSpray
"У этого котика на спине отпечаток лапки!"
Фото © Reddit / AsianSoap
"На затылке у моей собаки спрятался котейка!"
Фото © Reddit / IAmNotACrustyKrab
"У моей собаки на лапе... ещё одна лапа!"
Фото © Reddit / af0929
"У моего пса-толстяка на спине изображение кота, причём хвост у них один на двоих"
Фото © Reddit / goodtwos
"У нашего котика узор на шёрстке в виде сердечек!"
Фото © Reddit / TecnuiI
"У этого котейки из приюта самое милое на свете пятнышко в виде сердечка"
Фото © Reddit / CatGirl2016
"Пятно на спине моего пса напоминает логотип Air Jordan"
Фото © Reddit / Sha489
"Пятно рядом с хвостом моей собаки — чей-то бюст. Осталось решить, чей именно"
Фото © Reddit / bossmonkey05
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