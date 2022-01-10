На Украине объяснили, почему Даню Милохина не впустили в страну

Российского блогера Даню Милохина не впустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — сказал собеседник издания.