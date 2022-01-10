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На Украине объяснили, почему Даню Милохина не впустили в страну

Тиктокер прилетел в Киев рейсом из Стамбула, чтобы отдохнуть.

10 января, 11:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/danya_milokhin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danya_milokhin</a></p>

Фото © Instagram / danya_milokhin

Российского блогера Даню Милохина не впустили на Украину, так как он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении",сказал собеседник издания.

"Я враг": Тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину

"Я враг": Тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину

Ранее в декабре 2021 года из-за посещения Крыма на Украину не впустили российскую певицу Mary Gu. Девушке пришлось извиняться перед фанатами в Незалежной за сорванный концерт.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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