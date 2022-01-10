В бурятской колонии провели турнир по "хоккею со швабрами"

УФСИН РФ по Бурятии рассказало о турнире по "хоккею со швабрами", который прошёл в женской исправительной колонии № 7 в преддверии Дня зимних видов спорта. В сообщении говорилось, что женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача усложнялась тем, что вместо клюшек у них в руках были швабры.

"Участие в соревнованиях приняли три команды по десять человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости", — отметили в ведомстве.

Многие СМИ обратили внимание, что ведомство опубликовало соответствующую новость на своём сайте, однако потом эта информация исчезла с ресурса. В УФСИН РФ по республике позже объяснили это неполадками на сайте.

"Что-то у нас сайт немножко поглючивает... Новости слетают", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе.