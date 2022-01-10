Вице-премьер Украины Стефанишина выступила за открытые дипканалы связи с Россией

Дипломатические каналы связи между Россией и Украиной должны оставаться открытыми. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.