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Вице-премьер Украины Стефанишина выступила за открытые дипканалы связи с Россией

По её мнению, это поможет странам избежать применения военных инструментов.

10 января, 11:34

Фото © Shutterstock

Дипломатические каналы связи между Россией и Украиной должны оставаться открытыми. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов", — сказала она.

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Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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