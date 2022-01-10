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Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, посадили в одиночные камеры

Арестанты внешне выглядят спокойно, ни о чём не просят, требований не выдвигают.

10 января, 11:28
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<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Фото © LIFE SHOT

44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, посадили в одиночные камеры. Других арестованных к ним не допускают, пишет SHOT.

Беляков и Герасимов ведут себя спокойно, на содержание в СИЗО не жалуются, режим не нарушают. С ними уже пообщался психолог. По оценке эксперта, суицидальных настроений у Герасимова и Белякова нет, опасности в их поведении также не обнаружено.

Комендант рассказала, как убийцы провели в общежитие 5-летнюю девочку, прячась от камер

Комендант рассказала, как убийцы провели в общежитие 5-летнюю девочку, прячась от камер

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Один из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему другу. Сообщается, что Беляков и Герасимов уже были судимы за педофилию и кражу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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