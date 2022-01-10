Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, посадили в одиночные камеры
Арестанты внешне выглядят спокойно, ни о чём не просят, требований не выдвигают.
Фото © LIFE SHOT
44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, посадили в одиночные камеры. Других арестованных к ним не допускают, пишет SHOT.
Беляков и Герасимов ведут себя спокойно, на содержание в СИЗО не жалуются, режим не нарушают. С ними уже пообщался психолог. По оценке эксперта, суицидальных настроений у Герасимова и Белякова нет, опасности в их поведении также не обнаружено.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Один из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему другу. Сообщается, что Беляков и Герасимов уже были судимы за педофилию и кражу.
Лента новостей
Актёр Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мёртвым в отеле
сегодня в 11:19
Кураторы, спутниковая связь и крушители: Политолог Коровин назвал "технологии Майдана", которые применялись в Казахстане
сегодня в 11:15
Украинские телеведущие отказались поговорить по-русски с политологом из Казахстана
сегодня в 11:06
Комментариев: 0