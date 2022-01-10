Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, посадили в одиночные камеры

44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, посадили в одиночные камеры. Других арестованных к ним не допускают, пишет SHOT .

Беляков и Герасимов ведут себя спокойно, на содержание в СИЗО не жалуются, режим не нарушают. С ними уже пообщался психолог. По оценке эксперта, суицидальных настроений у Герасимова и Белякова нет, опасности в их поведении также не обнаружено.