Актёр Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мёртвым в отеле

В США в возрасте 65 лет скончался известный комик и актёр Боб Сагет, который был рассказчиком в популярном американском сериале "Как я встретил вашу маму". Об этом со ссылкой на его семью сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Сагет умер прямо во время собственного тура по Соединённым Штатам. Его тело без признаков жизни обнаружили в номере отеля в Орландо. При этом полицейские не нашли никаких признаков насильственной смерти или употребления наркотических веществ. Теперь причину смерти комика предстоит установить судмедэкспертам.

"Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоёв общества смехом", — говорится в заявлении семьи Сагета.