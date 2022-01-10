Протесты в Казахстане проходили по давно известной методичке с заранее подготовленными лозунгами и специально нанятыми радикалами. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова президента России Владимира Путина о применении в республике "технологий Майдана".

"Здесь проходило всё по давно известной методичке, которая есть у каждого политтехнолога. А такие вещи, как повышения цен на газ, могут стать спусковым крючком. И главное, чтобы подобный "майдан" был подготовлен заранее. То есть назначены координаторы, созданы сети, как правило, американских или западных НКО, коих в Казахстане наблюдалось более 20 тысяч", — объяснил Коровин.

По словам политолога, одна из технологических особенностей "майданного" сценария — это то, что массы смыслов не производят, а потребляют их от элит. Иными словами: если заранее подготовить лозунги и одновременно вбросить их в толпу, она их подхватит. Однако та же толпа не пойдёт крушить магазины и жечь машины, для этих целей, как правило, привлекают специально обученных людей. И чаще всего это радикально настроенные националисты, подчеркнул Коровин.