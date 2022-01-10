Кураторы, спутниковая связь и крушители: Политолог Коровин назвал "технологии Майдана", которые применялись в Казахстане
По его словам, сначала в массы были брошены громкие лозунги, а затем за дело взялись радикальные националисты.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Протесты в Казахстане проходили по давно известной методичке с заранее подготовленными лозунгами и специально нанятыми радикалами. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова президента России Владимира Путина о применении в республике "технологий Майдана".
"Здесь проходило всё по давно известной методичке, которая есть у каждого политтехнолога. А такие вещи, как повышения цен на газ, могут стать спусковым крючком. И главное, чтобы подобный "майдан" был подготовлен заранее. То есть назначены координаторы, созданы сети, как правило, американских или западных НКО, коих в Казахстане наблюдалось более 20 тысяч", — объяснил Коровин.
По словам политолога, одна из технологических особенностей "майданного" сценария — это то, что массы смыслов не производят, а потребляют их от элит. Иными словами: если заранее подготовить лозунги и одновременно вбросить их в толпу, она их подхватит. Однако та же толпа не пойдёт крушить магазины и жечь машины, для этих целей, как правило, привлекают специально обученных людей. И чаще всего это радикально настроенные националисты, подчеркнул Коровин.
"В данном случае казахские [националисты], которых заранее на это настроили и обговорили сценарий. Поэтому и были задержаны люди со спутниковыми телефонами, когда была отключена связь, чтобы связываться со своим кураторами. Здесь что ни возьми — всё укладывается в давно описанные "майдановские технологии". Нет никаких новшеств", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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