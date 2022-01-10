Украинские телеведущие отказались поговорить по-русски с политологом из Казахстана
Талгат Калиев не понимал вопросов, но журналисты продолжили беседу на мове, сославшись на законодательный запрет.
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Ведущие украинского телеканала "Наш" не смогли пообщаться с политологом из Казахстана на русском языке. Талгат Калиев смущённо признался, что не понимает вопросов, которые ему задают в эфире, потому что не владеет украинской мовой.
"Добрый день! Я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский, поэтому мне сложно", — ответил Калиев на просьбу прокомментировать ситуацию в Казахстане.
Тогда ведущая попросила другого гостя студии перевести вопрос, потому что им запрещено законом говорить по-русски. Однако беседа с экспертом так и не клеилась. Ток-шоу украинским журналистам пришлось продолжать без выступления казахского политолога.
Напомним, по закону о языковых квотах на Украине недельная сетка вещания федеральных каналов должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке не менее чем на 75% с 07:00 до 22:00.
Ранее Лайф писал, что украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке. В команде также планируют организовать курсы для тех игроков, которые плохо говорят на мове.
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