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Украинские телеведущие отказались поговорить по-русски с политологом из Казахстана

Талгат Калиев не понимал вопросов, но журналисты продолжили беседу на мове, сославшись на законодательный запрет.

10 января, 11:06

© Telegram / "НьюсачДвач"

Ведущие украинского телеканала "Наш" не смогли пообщаться с политологом из Казахстана на русском языке. Талгат Калиев смущённо признался, что не понимает вопросов, которые ему задают в эфире, потому что не владеет украинской мовой.

"Добрый день! Я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский, поэтому мне сложно", ответил Калиев на просьбу прокомментировать ситуацию в Казахстане.

Тогда ведущая попросила другого гостя студии перевести вопрос, потому что им запрещено законом говорить по-русски. Однако беседа с экспертом так и не клеилась. Ток-шоу украинским журналистам пришлось продолжать без выступления казахского политолога.

Напомним, по закону о языковых квотах на Украине недельная сетка вещания федеральных каналов должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке не менее чем на 75% с 07:00 до 22:00.

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Ранее Лайф писал, что украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке. В команде также планируют организовать курсы для тех игроков, которые плохо говорят на мове.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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