Депутат Морозов — о переговорах с США по безопасности: У России почти нет поля для уступок

Стартовавшие сегодня в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности будут проходить трудно, считает депутат Госдумы РФ Олег Морозов. По словам парламентария, степень уступок, которые Москва может допустить, очень невелика.

"Дело в том, что мы находимся на последнем рубеже своей обороны и сдавать нам просто нечего. То есть если бы мы даже захотели в чём-то уступить в своих позициях, то не очень понятно, в чём можно это сделать. Ну в чём? В том, чтобы согласиться, чтобы на территории бывших советских республик располагались военные подразделения стран НАТО или наступательные системы оружия? Или чтобы эти страны продолжали идти в сторону членства в НАТО? Где поле для уступок? Такого поля практически нет", — сказал Морозов в беседе с Лайфом.

Поэтому он не считает, что предложения России по гарантиям безопасности являются ультиматумом: это "последняя линия обороны, дальше нам отступать некуда, дальше Москва".