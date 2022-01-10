Депутат Морозов — о переговорах с США по безопасности: У России почти нет поля для уступок
По его мнению, процесс будет очень тяжёлым, а Москва ждёт взвешенной, холодной, продуманной ответной реакции со стороны Запада.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Стартовавшие сегодня в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности будут проходить трудно, считает депутат Госдумы РФ Олег Морозов. По словам парламентария, степень уступок, которые Москва может допустить, очень невелика.
"Дело в том, что мы находимся на последнем рубеже своей обороны и сдавать нам просто нечего. То есть если бы мы даже захотели в чём-то уступить в своих позициях, то не очень понятно, в чём можно это сделать. Ну в чём? В том, чтобы согласиться, чтобы на территории бывших советских республик располагались военные подразделения стран НАТО или наступательные системы оружия? Или чтобы эти страны продолжали идти в сторону членства в НАТО? Где поле для уступок? Такого поля практически нет", — сказал Морозов в беседе с Лайфом.
Поэтому он не считает, что предложения России по гарантиям безопасности являются ультиматумом: это "последняя линия обороны, дальше нам отступать некуда, дальше Москва".
"Они уже у нас в прихожей — и хотят дальше поселиться у нас на кухне. Вот мы им говорим: "Вы знаете, и в прихожей сидеть неприлично, вы, пожалуйста, из прихожей выйдите, и то, что вы из неё выйдете, нас вполне устроит, находитесь там, где вам положено находиться". Вот, собственно, весь конфликт. Поэтому переговоры будут очень тяжёлыми, и мы просто ждём взвешенной, такой холодной, продуманной ответной реакции со стороны Запада", — добавил парламентарий.
Напомним, сегодня в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Москвой и Вашингтоном в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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