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Столтенберг надеется, что Совет Россия – НАТО позволит предотвратить новые конфликты в ЕС

От лица альянса он выразил надежду на то, что на предстоящих переговорах стороны смогут договориться и пойти вперёд.

10 января, 11:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nato" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © Twitter / NATO

Совет Россия – НАТО не может решить сразу все проблемы, однако способен запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия – НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее (13 января. — Прим. Лайфа) в ОБСЕ в Вене. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперёд, о проведении серии встреч. Я действительно надеюсь, что если есть реальная воля с обеих сторон, то сейчас мы сможем запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе", — сказал Столтенберг.

При этом генсек отметил, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросу включения других стран в состав альянса, однако готово обсудить договорённости по контролю над вооружением.

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Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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