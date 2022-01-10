Столтенберг надеется, что Совет Россия – НАТО позволит предотвратить новые конфликты в ЕС

Совет Россия – НАТО не может решить сразу все проблемы, однако способен запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия – НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее (13 января. — Прим. Лайфа) в ОБСЕ в Вене. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперёд, о проведении серии встреч. Я действительно надеюсь, что если есть реальная воля с обеих сторон, то сейчас мы сможем запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе", — сказал Столтенберг.

При этом генсек отметил, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросу включения других стран в состав альянса, однако готово обсудить договорённости по контролю над вооружением.