Столтенберг надеется, что Совет Россия – НАТО позволит предотвратить новые конфликты в ЕС
От лица альянса он выразил надежду на то, что на предстоящих переговорах стороны смогут договориться и пойти вперёд.
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Совет Россия – НАТО не может решить сразу все проблемы, однако способен запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия – НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, позднее (13 января. — Прим. Лайфа) в ОБСЕ в Вене. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперёд, о проведении серии встреч. Я действительно надеюсь, что если есть реальная воля с обеих сторон, то сейчас мы сможем запустить процесс, который предотвратит новые конфликты в Европе", — сказал Столтенберг.
При этом генсек отметил, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по вопросу включения других стран в состав альянса, однако готово обсудить договорённости по контролю над вооружением.
Напомним, что проект соглашения о гарантиях безопасности Москва передала Вашингтону ещё в декабре. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. А накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Россией и США в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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