Песков высказался о необходимости купировать зло от соцсетей из-за событий в Казахстане
А ранее пресс-секретарь назвал "неожиданностью для всех" массовые протесты в республике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на данный момент каких-либо инициатив, исходящих от Кремля, по регулированию соцсетей в РФ на фоне событий в Казахстане.
"Сейчас пока нет такого ничего", — поделился с журналистами Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Соцсети помимо добра несут и зло, и ситуация в Казахстане стала ещё одним очевидным подтверждением того, как важно принять меры, чтобы "купировать это зло", добавил пресс-секретарь Кремля.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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