Песков высказался о необходимости купировать зло от соцсетей из-за событий в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на данный момент каких-либо инициатив, исходящих от Кремля, по регулированию соцсетей в РФ на фоне событий в Казахстане.

"Сейчас пока нет такого ничего", — поделился с журналистами Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Соцсети помимо добра несут и зло, и ситуация в Казахстане стала ещё одним очевидным подтверждением того, как важно принять меры, чтобы "купировать это зло", добавил пресс-секретарь Кремля.