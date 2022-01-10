Песков заявил, что вопрос постоянного присутствия миротворцев в Казахстане не обсуждался
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миротворческий контингент будет выведен после стабилизации обстановки в стране.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ не обсуждали возможность размещения миротворческих сил в Казахстане на постоянной основе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, об этом сейчас речь не идёт", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сам президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ заявлял, что миротворческий контингент введён на территорию Казахстана временно и покинет страну, как только обстановка стабилизируется.
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