Песков заявил, что вопрос постоянного присутствия миротворцев в Казахстане не обсуждался

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ не обсуждали возможность размещения миротворческих сил в Казахстане на постоянной основе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, об этом сейчас речь не идёт", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.