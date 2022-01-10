НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что вопрос постоянного присутствия миротворцев в Казахстане не обсуждался

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миротворческий контингент будет выведен после стабилизации обстановки в стране.

10 января, 10:40
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ не обсуждали возможность размещения миротворческих сил в Казахстане на постоянной основе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, об этом сейчас речь не идёт", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил весь Запад

Экс-советник Назарбаева Ертысбаев: Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил весь Запад

Ранее сам президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ заявлял, что миротворческий контингент введён на территорию Казахстана временно и покинет страну, как только обстановка стабилизируется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1