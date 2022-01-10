Песков оценил действия российских спецслужб на фоне рисков террористической угрозы из-за Казахстана
В Кремле ответили на вопрос, оценивались ли руководством страны риски проникновения боевиков в нашу страну через граничащие с протестной республикой регионы.
Фото © ТАСС / АР / Vasily Krestyaninov
Российские спецслужбы на фоне событий, подобных ситуации в Казахстане, принимают меры, чтобы не допустить проникновения в страну террористической угрозы. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и спецслужбы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы", — указал он, отвечая на вопрос, оценивались ли риски проникновения боевиков в нашу страну через граничащие с Казахстаном регионы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан столкнулся с агрессией международного терроризма: боевики, устраивавшие погромы, очевидно, проходили обучение за рубежом.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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