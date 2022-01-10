Песков оценил действия российских спецслужб на фоне рисков террористической угрозы из-за Казахстана

Российские спецслужбы на фоне событий, подобных ситуации в Казахстане, принимают меры, чтобы не допустить проникновения в страну террористической угрозы. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и спецслужбы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы", — указал он, отвечая на вопрос, оценивались ли риски проникновения боевиков в нашу страну через граничащие с Казахстаном регионы.