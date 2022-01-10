Песков указал на необходимость анализа существующих угроз после событий в Казахстане
По его словам, аналогичное решение приняли другие страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности.
Площадь Республики в Алма-Ате © Orda.kz
С учётом массовых беспорядков, охвативших Казахстан, необходимо проанализировать существующие вызовы и угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кремль считает солидарно с другими участниками организации (ОДКБ. — Прим. Лайфа), что нужно глубоко проанализировать существующие угрозы и вызовы с учётом событий, которые имели место в Казахстане", — сказал журналистам представитель Кремля.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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