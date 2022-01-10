Захарова отметила уникальность онлайн-саммита лидеров ОДКБ по Казахстану
По словам представителя МИД, в прямом эфире все смогли увидеть, как в организации принимаются решения.
Мария Захарова © Instagram / mzakharovamid
Саммит лидеров стран ОДКБ показал всему миру, на каких правовых основаниях организация приняла решение о вводе миротворческого контингента на территорию Казахстана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Почему я бы хотела сказать и подчеркнуть уникальный характер данного формата, который на наших глазах только что был в прямом эфире, да потому что весь мир сегодня видел, на каких правовых основаниях, исходя из каких принципиальных соображений, как организация в целом, так и каждая её страна-участница принимали данное решение [о вводе миротворческого контингента ОДКБ]", — сказала она в эфире Первого канала.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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