Захарова отметила уникальность онлайн-саммита лидеров ОДКБ по Казахстану

"Почему я бы хотела сказать и подчеркнуть уникальный характер данного формата, который на наших глазах только что был в прямом эфире, да потому что весь мир сегодня видел, на каких правовых основаниях, исходя из каких принципиальных соображений, как организация в целом, так и каждая её страна-участница принимали данное решение [о вводе миротворческого контингента ОДКБ]", — сказала она в эфире Первого канала.