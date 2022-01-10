Песков: Путин и Байден пока не планируют созваниваться по итогам переговоров в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют созваниваться по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящий момент каких-то договорённостей на этот счёт нет", — отметил пресс-секретарь российского лидера.