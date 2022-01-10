Песков: Путин и Байден пока не планируют созваниваться по итогам переговоров в Женеве
При этом представитель Кремля напомнил, что ранее президенты подтвердили готовность при необходимости снова провести переговоры.
Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют созваниваться по итогам российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент каких-то договорённостей на этот счёт нет", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
При этом он напомнил, что президенты "подтвердили готовность при необходимости снова созваниваться".
Напомним, сегодня в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что первая дискуссия между Москвой и Вашингтоном в Женеве прошла потрясающе, хоть и была сложной.
Комментариев: 0