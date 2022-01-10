Как переговоры Путина и Байдена повысят ставки накануне предстоящих событий Политолог Айк Халатян — почему встреча в Женеве не решит вопросов, а лишь обозначит "красные линии" обеих сторон. 9 января, 21:40 Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Ближайшая неделя будет иметь важное значение для будущего отношений России с коллективным Западом во главе с США. Сначала в Женеве 10 января пройдут переговоры представителей президентов России и США по гарантиям безопасности для российской стороны, затем 12 января состоятся переговоры в Брюсселе в рамках Совета Россия – НАТО, а уже 13 января начнутся дискуссии по проблемам безопасности в ОБСЕ.

Хотя в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена 31 декабря была "выражена обоюдная готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам", однако, судя даже по официальному пресс-релизу, сторонам не удалось достичь каких-либо подвижек. И в ходе переговоров лидеры двух стран скорее обозначили свои "красные линии". Белый дом опять пригрозил России масштабными санкциями в случае эскалации на Украине (при этом даже не уточняя, в чём будет вина Москвы, если эскалацию инициирует Киев). В свою очередь, Путин предупредил Байдена, что новые масштабные санкции будут грозить полным разрывом российско-американских отношений.

Что касается завтрашних переговоров, то, как отметил в конце декабря Владимир Путин, Россия ожидает от США и НАТО долгосрочных, юридически обязывающих гарантий по безопасности, а не устных договорённостей. Однако Байден пока лишь заявил о том, что США не планируют размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Притом что и ранее не было никакой официальной информации о подобных планах США. То есть фактически Белый дом пытается "продать" Кремлю отказ от и так несуществующих планов как жест доброй воли, ожидая в ответ от Москвы уже реальных уступок.

При этом надо понимать, что даже при желании Запад вряд ли сможет дать положительный ответ на те требования, что озвучивала в декабре Россия (хотя, как показал пример соглашения по ядерной программе Ирана, США спокойно могут в одностороннем порядке отказаться и от ранее подписанных соглашений). Судя по заявлениям американских официальных лиц, там нет даже желания идти на серьёзные уступки России в этом вопросе и попытаться найти какое-то компромиссное решение, которое удовлетворит все стороны. Для стран ЕС с их серьёзными внутренними проблемами образ внешнего врага в лице России является одним из главных способов обеспечить европейскую консолидацию. К сожалению, даже лидеры ЕС в лице Германии и Франции не могут (а может, и не хотят) идти против США и антироссийски настроенных стран Восточной Европы и Прибалтики и превратить ЕС в самостоятельного глобального игрока, а не просто послушного оруженосца Вашингтона.

Сейчас Вашингтон планирует начать переговоры без намерения достичь каких-либо конкретных договорённостей, лишь бы втянуть Москву в долгосрочный процесс, продолжая антироссийскую деятельность на Украине и в других постсоветских странах. Рассчитывая, что в политической элите России найдутся силы, которые по тем или иным причинам будут против разрыва отношений с Западом и постараются удержать Кремль от резких шагов в украинском вопросе, как это они сделали в 2014 году. И это время будет использовано как для расшатывания ситуации в самой России, так и для провокаций против Москвы в Донбассе. Где даже ограниченная поддержка Россией ДНР и ЛНР (а без неё Донбассу не выдержать в случае крупномасштабной операции Киева) будет использована для новых жёстких санкций, в частности против "Северного потока – 2" и финансовой системы страны. Что, по мнению американцев, приведёт к резкому ухудшению экономической ситуации в России и, следовательно, создаст почву для внутриполитической нестабильности.

В Кремле это всё прекрасно понимают. А также осознали, что не стоит надеяться, что со временем на Украине придут к власти более адекватные силы, готовые к диалогу с Москвой. Пример политической трансформации Владимира Зеленского, который, придя к власти на лозунгах мира, затем полностью продолжил политику своего предшественника Петра Порошенко, а также репрессии в отношении Виктора Медведчука и его медиаимперии наглядно показали, что западные кураторы будут жёстко пресекать любую попытку свернуть Украину с антироссийских рельсов. Именно поэтому Россия устами президента Путина оставляет за собой возможность любыми способами обеспечить свою безопасность.

Судя по заявлениям высокопоставленных официальных лиц России и США за сутки до переговоров, обе стороны не возлагают каких-либо надежд на завтрашние переговоры в Женеве и готовятся продолжить борьбу не за переговорным столом. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американским СМИ заявил, что Вашингтон не ожидает какого-то прорыва от переговоров с Россией, пока "Россия приставила оружие к голове Украины". А заодно обвинил Владимира Путина в желании воссоздать СССР, подчеркнув, что для США это неприемлемо.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также довольно скептически относится к возможности договориться с Вашингтоном и НАТО. В интервью он заявил, что НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике с одновременным нанесением ущерба её безопасности. А также посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

С учётом вышеперечисленного предстоящие переговоры нужны лишь как дипломатическая формальность, чтобы стороны смогли обозначить свои "красные линии" и предупредить противоположную сторону о последствиях отказа идти на уступки. При этом обе стороны настолько подняли ставки в преддверии переговоров, что любая уступка Москвы или Вашингтона будет расценена как признак слабости и готовность к новым уступкам в случае продолжения давления. При этом если для США постсоветское пространство — лишь инструмент для давления на Москву и их не интересует, как антироссийская политика отразится на этих странах (что наглядно демонстрирует состояние современной Украины), то для России оно имеет жизненно важное значение, чем и обусловлены столь жёсткая позиция Кремля и готовность любой ценой остановить продвижение НАТО в постсоветские страны.

Авторы Айк Халатян