Прошедший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за историю наблюдений

Минувший декабрь вошёл в десятку наиболее холодных за всю историю метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

"Последние годы такого не было. Первая декада декабря была настолько холодная, что она вошла в десяток холодных лет за весь наш длинный ряд наблюдений. Очень была холодная погода. Нестандартная", — рассказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Колесова, в ближайшие дни в регионе вновь ожидается сильное похолодание. Однако синоптик уточнил, что 20-градусные морозы ударят преимущественно ночью. Причиной тому — антициклон, который сейчас располагается над Скандинавией. Однако уже к концу недели в Петербурге снова потеплеет, добавил Колесов.