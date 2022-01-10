Прошедший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за историю наблюдений
В ближайшие дни в городе вновь ожидается морозная погода, которую из Скандинавии пригонит антициклон.
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Минувший декабрь вошёл в десятку наиболее холодных за всю историю метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.
"Последние годы такого не было. Первая декада декабря была настолько холодная, что она вошла в десяток холодных лет за весь наш длинный ряд наблюдений. Очень была холодная погода. Нестандартная", — рассказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
По словам Колесова, в ближайшие дни в регионе вновь ожидается сильное похолодание. Однако синоптик уточнил, что 20-градусные морозы ударят преимущественно ночью. Причиной тому — антициклон, который сейчас располагается над Скандинавией. Однако уже к концу недели в Петербурге снова потеплеет, добавил Колесов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о сильном снегопаде, который накроет столичный регион в начале недели. Он также сообщил, что в ночь на 13 января похолодает до минус 20, но уже днём воздух прогреется до минус 5‒8 градусов.
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