Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде

Новая рабочая неделя в Москве начнётся с сильнейшего снегопада, высота снежного покрова увеличится на 10‒15 сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье начинается с сильнейшего снегопада, который будет идти весь понедельник. Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10‒15 сантиметров, что очень много", — рассказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

В целом, по словам синоптика, погода на этой неделе в Москве будет изменчивой. Столица окажется в области высокого давления, поэтому с 11 января температура начнёт опускаться. В этот день ожидается около минус 8‒12 градусов тепла, а в ночь на 13 января похолодает до минус 20. Однако уже днём воздух прогреется до минус 5‒8 градусов.

"Повышение температуры продлится в ночь с 13 на 14 января, что является новогодней ночью по старому стилю. Эта ночь будет напоминать погоду в ночь с 31 декабря на 1 января. Температура — от минус двух до минус семи градусов, при этом температура будет повышаться. Мягкая ночь с осадками", — рассказал Вильфанд.