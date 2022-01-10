Госсекретарь Казахстана: В контртеррористической операции не задействованы силы ОДКБ

В контртеррористической операции, которая проходит в последние дни на фоне беспорядков в Казахстане, задействованы исключительно местные спецподразделения — "Арыстан", "Арлан", "Беркут", — а также силы Министерства обороны республики. Об этом в своём телеграм-канале сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин.

"В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения — "Арыстан", "Арлан", "Беркут", — а также силы Министерства обороны РК, которые зачищают террористические группы и бандформирования", — написал Карин.

По его словам, силы миротворческого контингента ОДКБ используются для защиты суверенитета и укрепления целостности Казахстана, в частности, и для защиты отдельных объектов. При этом Карин отметил, что миротворцы будут задействованы не во всех регионах, а сама миссия ОДКБ будет завершена сразу после стабилизации обстановки в стране.