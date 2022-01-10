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Финансист Тузов назвал инфляцию, дефолты и массовые банкротства главными рисками 2022 года

По словам эксперта, также продолжится энергокризис, что заметно ударит по росту себестоимости товаров и услуг.

10 января, 05:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В 2022 году мир может столкнуться с высокой инфляцией, дефолтами и массовыми банкротствами. С такими предсказаниями выступил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что в первую очередь на рынке своё влияние окажет высокая инфляция с падением мирового ВВП. При этом цены на энергоресурсы будут по-прежнему оставаться высокими.

"Что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг", уточнил Тузов.

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При таком раскладе, по словам эксперта, производители будут терпеть большие убытки и повышать цены на свои продукты, а также увольнять персонал. Как итог — снизится покупательская способность населения, а мировые банки начнут повышать ставку рефинансирования. Это повлечёт за собой, утверждает Тузов, сжатие кредитного плеча в мировой экономике, обвал фондовых рынков и падение ВВП.

"Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение", подчеркнул Тузов.

В качестве других негативных сценариев эксперт также назвал кризис отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса, а также продолжение так называемого коронакризиса, вызванного из-за пандемии CoVid-19.

А осенью прошлого года Лайф рассказывал, что банк Англии увидел ещё один повод для масштабного финансового кризиса. Причём способных его вызвать "плохих" активов в два раза больше, чем в 2008 году, во время предыдущего мирового финансового провала.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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