Финансист Тузов назвал инфляцию, дефолты и массовые банкротства главными рисками 2022 года

В 2022 году мир может столкнуться с высокой инфляцией, дефолтами и массовыми банкротствами. С такими предсказаниями выступил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что в первую очередь на рынке своё влияние окажет высокая инфляция с падением мирового ВВП. При этом цены на энергоресурсы будут по-прежнему оставаться высокими.

"Что драматично скажется на росте себестоимости товаров и услуг", — уточнил Тузов.

При таком раскладе, по словам эксперта, производители будут терпеть большие убытки и повышать цены на свои продукты, а также увольнять персонал. Как итог — снизится покупательская способность населения, а мировые банки начнут повышать ставку рефинансирования. Это повлечёт за собой, утверждает Тузов, сжатие кредитного плеча в мировой экономике, обвал фондовых рынков и падение ВВП.

"Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение", — подчеркнул Тузов.

В качестве других негативных сценариев эксперт также назвал кризис отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса, а также продолжение так называемого коронакризиса, вызванного из-за пандемии CoVid-19.